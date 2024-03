Spalletti: “Più difficile vincere lo Scudetto o l’Europeo? Spero di valutare questa differenza”

Luciano Spalletti, CT dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida amichevole contro il Venezuela.

Scudetto o Europeo, le parole di Spalletti

Tra i temi affrontati, anche quello dell'importanza di Buffon nello staff tecnico: "Che significa per noi la presenza di Buffon nello staff tecnico? Spesso andiamo a cercare degli aggettivi e creare delle frasi per mettere in evidenza l'importanza di una persona. In questo caso basta portarlo negli spogliatoi e tutto diventa chiaro. Per la sua storia, il carattere, la forza emotiva è fondamentale per far crescere la squadra. Averlo con noi è un grande vantaggio".

Pensi che sia più difficile vincere lo Scudetto o l'Europeo?

"Sono curioso di poterlo verificare nell'atto pratico. Con l'Italia non ho vinto niente, abbiamo fatto il minimo ovvero raggiungere la qualificazione. Visto l'età che ho, se voglio provare un'emozione ancora più grande rispetto a quella provata, non penso di avere la possibilità di viverne una più grande rispetto a queste partite che ci aspettano. Spero di valutare questa differenza".