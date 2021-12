Spalletti: "Persa una brutta partita, mancata la chiusura dell'azione ed un po' di fortuna. Mertens fuori scelta tecnica, ADL nello spogliatoio per gli auguri"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro lo Spezia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"De Laurentiis è venuto a fare gli auguri ed a fare un brindisi con il resto della squadra, nessun colloquio. Abbiamo perso una brutta partita, l'abbiamo condotta a lunghi tratti ma non siamo stati così bravi a chiudere delle azioni, delle palle dentro l'area di rigore che erano state giocate anche bene. Non siamo stati bravi sulla trequarti a creare degli spazi ed a fare delle giocate che ci permettessero di entrare dentro la densità difensiva dello Spezia. Poi ci siamo innervositi nella ripresa ed abbiamo perso tranquillità, non siamo riusciti a rimettere a posto la partita. La chiusura dell'azione è mancata sia nel primo che nel secondo tempo, siamo arrivati sul fondo molte volte ma non siamo stati fortunati a trovare l'uomo libero, il passaggio che mettesse qualcuno nelle condizioni di chiudere l'azione.

Mertens? E' stata una scelta tecnica, volevo uno di maggior peso, non volevo cambiare gli equilibri della squadra. Purtroppo non ha dato i frutti. Adesso andiamo a casa e ci riposiamo, c'è un po' di stanchezza e l'abbiamo sofferta. Poi proviamo a riorganizzare il morale della squadra che ora è abbattuto. Nel finale di questo campionato qualche risultato storto lo abbiamo trovato nel mezzo. Senza Osimhen non abbiamo la possibilità di fare a spallate con gli altri e quindi dobbiamo passare sempre per il gioco. Ci è mancata la zampata, la chiusura dell'azione. Poi è mancata la fortuna nell'unico episodio in cui la palla è viaggiata nella nostra area. Guardiamo tanto davanti quanto dietro, se non vinci quelle dietro si avvicinano".