Spalletti: "Non siamo a livello di Francia, Spagna e Germania: vogliamo lavorare per arrivarci"

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ha fatto capire che gli azzurri proveranno comunque a difendere il titolo vinto nel 2021:

"Anche se non siamo al top e al livello delle migliori come ad esempio Spagna, Francia, Germania e Inghilterra, vogliamo lavorare per arrivarci. Il sogno di tutti è rivivere una situazione come quella del Mondiale 2006, ma dobbiamo essere i migliori di tutti e non è semplice. Per essere competitivi e per la forza degli avversari dobbiamo fare ancora uno step ulteriore. Dentro la competizione effettiva, però, l'Italia sa sempre dare quel qualcosa in più. Avere la storia a favore è un trampolino per i calciatori, ma dobbiamo riuscire a fare meglio di quello che abbiamo fatto per essere competitivi".