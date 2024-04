Spalletti, l’amico C. Esposito: “Mancini escluso dalla Nazionale? Non tocca a Luciano fare il giustiziere. Come per Acerbi, ci pensasse la Lega e lasciasse tranquillo il CT"

Notizie Calcio - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, amico di Spalletti e allenatore: “Mancini escluso dalla Nazionale? La Giustizia Sportiva deve fare il suo corso, non tocca a Luciano fare il giustiziere. Lo abbiamo visto anche nel caso Acerbi… Il CT va lasciato tranquillo e sereno di lavorare, al resto pensasse la Lega di Serie A e chi fa giustizia nello sport italiano. Il Napoli? A Monza abbiamo rivisto sprazzi di Scudetto, con Osimhen in forma e con Zielinski di nuovo in campo è tutt’altra musica. Il polacco è un giocatore straordinario e ha pesato tanto tenerlo fuori nel momento clou della stagione. Ha un’importanza pazzesca, ancor prima dall’arrivo di Spalletti. Era ora che tornasse a disposizione, il Napoli non ha nessuno come lui in quel ruolo. Adesso serve entusiasmo di gruppo per il finale di stagione, con un filotto si può riaprire tutto in queste ultime gare. Calzona sottovalutato? Non gode di buona stampa, purtroppo. Circola già il nome di Conte o di Italiano, ma al momento c’è Francesco sulla panchina e merita di stare sereno. Lo conosco e so come lavora, se avrà un po’ di fortuna può dire la sua per la prossima stagione. Gli auguro di centrare la Champions e restare al Napoli. E’ un bravissimo allenatore, gli errori sono stati fatti con chi c’era prima in panchina”.