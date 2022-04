Spalletti: "La mancata risposta della squadra nei momenti di difficoltà? Mentalmente cambia se non hai un carattere forte"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Empoli Napoli. Dopo il match Empoli Napoli, parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la trasferta della 34esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

"La mancata risposta della squadra nei momenti di difficoltà? Sorprende il finale di questa partita, bisogna analizzarlo e bisogna parlarne. Sono cose che nel calcio succedono, che una squadra cali di ritmo ed intensità. Abbiamo trovato un avversario caparbio, che ci ha provato su ogni pallone ed è stato sempre molto pressante e dentro il match. Poi c'è l'episodio vantaggioso e mentalmente cambia tutto, soprattutto se non hai una struttura mentale forte ed un carattere forte. Abbiamo sempre detto che la squadra da un punto di vista delle scelte doveva sempre giocare la palla, la battaglia non è la nostra qualità e certe volte andiamo in difficoltà. Quando succede, è responsabilità dell'allenatore che durante la settimana vede i calciatori e le difficoltà della squadra. Si cerca di tirare fuori i pregi"