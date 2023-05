Spalletti a KK: "Ultimo passettino più difficile, il pallone pesa! Ai giocatori dispiace, ma pensiamo al prossimo match-point"

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in mixed zone dopo Napoli-Salernitana.

Queste le parole di Spalletti, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ci sono altri match-point, ma prima lo facciamo questo passo e meglio è. Ci tenevamo ad ottenerlo contro la Salernitana ma le pressioni diventano maggiori nel finale di campionato, l’ultimo passettino è quello più difficoltoso perché il pallone diventa più pesante.

C’è stata un po’ di tensione e la squadra avrebbe meritato lo stesso. In alcune scelte c’è qualcosa che non ci rende liberi e creativi come qualche partita fa. Dobbiamo continuare a lavorare e sono convinto che riusciremo a fare come fatto in molte altre occasioni.

Ai calciatori dispiace perché vogliono dare questa felicità al nostro pubblico. Quando vanno a fare spesa tutti ad abbracciare e amare sono lì vogliosi di regalare questa emozione,

Gara combattuta e fatta bene nel secondo tempo. Nel primo abbiamo palleggiato troppo sui piedi, nella ripresa qualche corsa oltre la linea l’abbiamo fatto ma non abbiamo data la zampata.

Sul gol subito siamo stati un po’ ingenui, Dia ha vinto un contrasto e dovevamo uscire più duri su quella palla. Ora pensiamo al prossimo match point da vivere con serenità, perché è un’attesa di godimento e piacere”.