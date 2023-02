Spalletti a Dazn: "Squadra matura, centrocampo con la faccia di ca**o giusta per vincere le partite! Osimhen ha detto una cosa da leader nello spogliatoio"

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Empoli-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Napoli maturo anche in dieci? Far succedere l’episodio dell'espulsione è sintomo di poca maturità, ma nel calcio può succedere. Anche con l’uomo in meno è venuta fuori la voglia degli altri giocatori di sopperire alla difficoltà. Nel secondo tempo i centrocampisti hanno fatto una partita tosta con la faccia di ca**o di quelle vere di chi vuole portare a casa un risultato fondamentale”.

Su Lobotka: “Viene esaltata la qualità in possesso di palla, ma anche in fase di non possesso è difficilissimo rubargli il terreno anche quelli più grossi. Ha un fisico cubico che permette di tenere botta contro tutti. Io provai già a prenderlo al Celta Vigo quando ero all’Inter ma non ci riuscimmo per il suo costo. Già all’epoca era un grande giocatore, poi lo ha visto uno sveglio come Giuntoli”.

Sull’inferiorità numerica: “Elmas entra dentro e fa dei chilometri alla sua velocità, con disponibilità a lottare come fa lui. E’ entrato benissimo e ci ha permesso di non soffrire l’inferiorità con i suoi recuperi da mediano. Il rischio era di essere sotto il loro livello di lotta, perché con l’Empoli diventa difficile perché corrono per 100’ facendo sempre allo stesso modo ed allo stesso ritmo. Ti mangiano terreno e ti vengono addosso, ma siamo rimasti lo stesso Napoli a livello di corsa e sacrificio con l’Empoli che ha dovuto arrendersi. Bisogna fare i super complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto una partita di tantissima roba”.

Sulla crescita di Osimhen: “Alla fine del primo tempo era arrabbiato con me perché l’ho richiamato un paio di volte. Quando è rientrato negli spogliatoti ci ha detto ricordiamoci la partita dell’anno scorso perché non dobbiamo perdere. Sono messaggi da leader nei confronti della squadra e fanno la differenza.

Chi ci affronta lo fa giocandosi la vita. Il fatto di mantenere la differenza con avversari così stimolati è segno che la squadra sa interpretare bene i momenti”.