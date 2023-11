Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine di Italia-Macedonia del Nord:

Chi andrà all'Europeo? Italia o Ucraina? Chi ti è piaciuto della Nord Macedonia? "Io ho un debole per Elmas, per me è stato l'avversario più forte. Poi anche Bardhi ha dimostrato di essere di livello, ma il mio preferito è Elmas. Andrà all'Europeo chi avrà la meglio nell'ultima sfida".