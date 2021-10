Napoli Calcio - Possibili fischi all'Olimpico domani per Luciano Spalletti per la vecchia questione con Francesco Totti. Ecco come ne ha parlato il tecnico in conferenza stampa:

"Non me li merito. So quanta passione ed ossessione ho dato alla Roma. Se mi fischieranno, a quella distanza è facile sopportare e mi farò consolare dal ricordo degli applausi dopo le magnifiche partite vinte proponendo un calcio spettacolare. Mbappè-Osimhen? Anch'io la penso come lui, preferisco sempre Osimhen".