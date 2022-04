Spalletti a Dazn: "Responsabilità mia, magari non ho trasferito i miei concetti! Futuro? Ora bisogna pensare alla Champions, poi la società farà le sue valutazioni"

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Empoli-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Prendo atto di quello che è accaduto. Immaginarsi un finale del genere era difficile. Queste sono partite dove gli avversari continuano a lottare con l'intensità giusta, mentre noi abbiamo perso l'attenzione e qualche palla di troppo. Sull'attenzione è l'allenatore ad avere responsabilità, quindi mia.

Sull'umore nello spogliatoio: "Tutto dipende dal lavoro settimanale, dall'essere esecutivi su quello che si prepara. Abbiamo abbassato l'intensità, con un atteggiamento del genere poi subentra il timore ed il resto lo fanno gli avversari che hanno forza e qualità anche se non vincevano da tanto. Lo sapevamo che avremmo giocato contro una squadra che ha fame, alle volte queste cose nel calcio succedono".

Sulla fragilità della squadra: "Noi abbiamo delle caratteristiche, dobbiamo tenere il possesso palla perchè è importante per noi per non snaturarci nel rincorrere gli avversari. Quando la gara diventa una battaglia le nostre qualità sono differenti. Non mi sembrava che fosse un livello insopportabile per calciatori con queste caratteristiche. Ma il resposabile di questa squadra sono io, dell'atteggiamento mentale e di ciò che subisce. Colpe solo mie? Forse si, questa squadra dovrebbe avere un atteggiamento consolidato e invece sembra che ho trasferito male il mio lavoro ai calciatori. Noi dobbiamo lottare per lo Scudetto e per restare là c'è bisogno di determinate caratteristiche"

Sul futuro: "Non vi preoccupate di questo, parliamo della partita. Queste sono riflessioni che saranno fatte dopo, ora vanno affrontate le prossime partite per conquistare la Champions. Poi starà alla società fare le proprie riflessioni, poi si vede".