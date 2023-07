Spalletti da brividi: "Ecco perché sono pronto a difendere Napoli ovunque e per sempre"

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, torna a parlare e lo fa dal palco della sua Certaldo, ospite della premiazione all’evento “Certaldo nel Pallone”. Ecco le sue parole riportate da Cronache di Spogliatoio:

"A Napoli mi hanno dato una gioia che non sta ne in cielo ne in terra. Nonostante poi sia stata grande la cosa che abbiamo fatto, io penso che non ci sia grandezza che possa meritare la gioia che loro mi hanno dato. E' impossibile contraccambiare quello che loro mi hanno donato. E per questo io sarò sempre pronto a difendere Napoli e il Napoli".