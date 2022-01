Spalletti: "Cosa deve migliorare il Napoli? Cattiveria e carattere, non possiamo mai essere sicuri delle partite"

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Salernitana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Su cosa deve migliorare il Napoli? Dobbiamo migliorare dal punto di vista della cattiveria e del carattere, non possiamo mai essere sicuri delle partite visto che le 5 sostituzioni possono cambiare tutto. Noi dobbiamo fare dei passi in avanti. Sull'aspetto della determinazione e sull'andare a considerare che non c'è un tempo illimitato per chiudere le partite e dobbiamo fare dei passi in avanti, anche oggi di palloni dentro l'area di rigore ne sono passati tanti ed a fine primo tempo per poco non eravamo in parità"