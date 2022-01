Spalletti: "Classifica? Noi abbiamo l'ambizione di lottare per il quarto posto, siamo qui per questo"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Bologna Napoli. Il match Bologna Napoli termina allo stadio dall'Ara e parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la 22esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

Bologna Napoli, Spalletti in conferenza stampa

Post Bologna Napoli Spalletti in conferenza stampa. L'allenatore della SSC Napoli è intervenuto in diretta post gara. Spalletti parla per il Napoli calcio in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La vittoria rimette tutto in gioco in classifica? Il Napoli deve giocare le partite senza avere punti di vista su quello che deve essere la classifica o meno. Noi abbiamo l'ambizione di lottare per il quarto posto, siamo qui per questo. Ci vuole lotta per 90 minuti e poi metterci sopra la qualità, ci sono squadre che hanno tutto e che riempiono la partita dal punto di vista fisico, tecnico e caratteriale. Non è che voglio la palla pulita perchè sono basso e non posso saltare di testa: noi sulle palle inattive si soffre, abbiamo una squadra che non è di livello da questo punto di vista. Noi abbiamo vinto meritatamente, ora pensiamo alla prossima senza avere tante mire e guardando in casa d'altri. Guardiamo in casa nostra"