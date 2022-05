Spalletti: "Chi gioca con lo Spezia? Sicuro Ghoulam e Meret, ve ne rivelo altri 3"

Ultime calcio Napoli - Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha rivelato alcuni calciatori che domani saranno titolari contro lo Spezia:

"Cosa chiedere alla partita con lo Spezia? Chi gioca? Chiedo quello che ho visto durante tutta la settimana. Non ci sarà Ounas che ha sentito tirare un adduttore. Non ci sarà Lozano operato, poi vengono tutti. Il dottore me ne ha tolti un paio. Sono tutte facce famosissime. Zanoli è stato convocato in Nazionale e gli si fanno i complimenti da parte della squadra e dello staff. Soddisfazione per tutti, la qualità degli allenamenti fa crescere, anche grazie al maestro Di Lorenzo che gli è davanti e lui basta che fa da ombra. E' fortunato perchè l'altro potrebbe fargli spazio cambiando ruolo. Vi posso fare qualche nome: Ghoulam, Zanoli, Petagna gioca, Zielinski e gioca Meret".