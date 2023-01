Spalletti: "Sarri qui non ha vinto niente, ma sento parlare solo del suo calcio! Su Benitez..."

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus:

"Mi viene in mente un allenatore che è passato da qui poco tempo fa, Sarri: non ha vinto niente, ma io sento parlare solo del suo calcio. Ha un valore anche questa cosa qui, è una qualità: a me piace più questa roba qui nel calcio giocato, poi c'è stato Benitez che ha vinto un paio di titoli ma non ha impressionato come Sarri. A volte lasci più un segno con quello che è il visibile, rispetto ad una situazione portata a casa senza un lavoro evidente fatto sul campo".