Spalletti smentisce: "L'anno sabbatico ve lo siete inventati voi! Napoli una delle pretendenti Scudetto! Ai tifosi dico..." | VIDEO

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, torna a parlare e lo fa dal palco della sua Certaldo, ospite della premiazione all’evento “Certaldo nel Pallone”. Ecco le sue parole riportate da Cronache di Spogliatoio:

"Secondo me il Napoli parte come una delle pretendenti allo Scudetto. Ha una società forte e una squadra fortissima. Ha dei calciatori incredibili, gente come Kvara, Osimhen, Anguissa, Rrahmani che ora è diventato un top player. Però poi Inter, Juve, Milan sono clienti scomodi".

"L'anno sabbatico? Ve lo siete inventati voi e lo portate avanti voi (A parlare di richiesta di anno sabbatico da parte di Spalletti fu Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Che Tempo Che Fa il 28 maggio scorso ndr.). Ho detto che dovevo tirare un po' il fiato, ho delle cose da sistemare e mi ci voleva un po' di tempo. Poi vedrò, dopo un periodo, quello che mi passa davanti. Andrò a valutare le cose di cui ho bisogno. Sicuramente ora come prima necessità c'era il fatto di stare fermo e andare ad imparare da altri allenatori tante cose che vedo fare in televisione e di sistemare alcune cose personali. Ma anno sabbatico non mi assomiglia, non è che si possa dire che faccio un anno e poi sicuro sarà diverso l'anno successivo. Le esigenze cambiano".

"A Napoli mi hanno dato una gioia che non sta ne in cielo ne in terra. Nonostante poi sia stata grande la cosa che abbiamo fatto, io penso che non ci sia grandezza che possa meritare la gioia che loro mi hanno dato. E' impossibile contraccambiare quello che loro mi hanno donato. E per questo io sarò sempre pronto a difendere Napoli e il Napoli".

