Spalletti alla Rai: "L'inno della Nazionale vale 100 volte l'inno della Champions League"

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ai microfoni della RAI:

"Mi è successo di giocare bellissime partite in Champions, ma questa vale molto di più. L'inno della Nazionale vale 100 volte l'inno della Champions, stanotte ho dormito qualche minuto in meno. Gioca Zaccagni perché ha qualità, estro, ha intesa con Immobile. Sarà una cosa normale provare Zaccagni perché in quel ruolo lì è uno dei migliori che abbiamo. Non dobbiamo farci trovare impreparati impreparati, impatto ambientale e campo sono tutte cose che vengono dopo la nostra autostima, la nostra forza. Abbiamo dei valori importanti, abbiamo calciatori che sanno adattarsi un po' a tutto, sono giocatori esperti che hanno giocato gare di livello. Mi aspetto una partita di livello".

Percepisce l'urgenza del risultato?

"Sì, la percepiamo tutti. Sappiamo che è una gara delicata così come lo sarà quella successiva. Metteremo tutto quello che è il nostro impegno. Bisogna far vedere che non indossiamo la maglia azzurra come fosse una maglia qualunque. Abbiamo addosso qualcosa di differente da qualsiasi maglia di club".