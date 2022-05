Spalletti risponde ad ADL: "Vivo in Hotel? Mi dedico al lavoro, l'anno prossimo prendo camper e giro tutti i quartieri di Napoli"

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro il Genoa. Tanti aspetti toccati dal tecnico, tra cui la risposta a De Laurentiis che aveva "accusato" il tecnico di vivere in albergo e non essere ancora immedesimato con la realtà della città.

Spalletti, in conferenza stampa pre Napoli-Genoa, ha risposto anche ad Aurelio De Laurentiis sulla questione del vivere in albergo:

"Vivere un hotel è un dedicarsi pienamente al lavoro, c'è più opportunità per socializzare in hotel rispetto alle mura domestiche. Ho trovato la soluzione: ho ricevuto il preventivo per un camper ed il prossimo anno girerò il quartiere ogni mese così partecipo a tutte le feste rionali. Una sosta la farò a Piazza Dante di fronte alla storica libreria Pironti, che non ho fatto in tempo e conoscere, con cui avrei fatto volentieri una partita a scacchi con lui. Ho iniziato a leggere un po' del suo libro, me l'ha indicato mio figlio che ha passione per il pugilato".