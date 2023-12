Spalletti ad Atreju fra le polemiche: "Ad alcuni calciatori piace più il fantacalcio che il campo, sull'Italia..."

Luciano Spalletti è stamattina ospite (tra molte polemiche) ad Atreju, il festival della destra italiana organizzato da Fratelli d’Italia, partito di Giorgia Meloni. Spalletti partecipa all’incontro “Impegno, coraggio, sacrificio: l’eccellenza italiana nello sport” con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Gregorio Paltrinieri, Filippo Volandri, l’atleta paralimpica Ambra Sabatini; in collegamento Elisa Di Francisca, con Giorgia Rossi in conduzione. Il ministro Abodi ci tiene a specificare che tra gli ospiti ci sono anche "persone che la pensano diversamente da noi". Ipotizzabile che Spalletti non abbia gradito il titolo "Spalletta nera" in prima pagina sul Corriere della Sera.

Ultime news calcio - Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti:

"L'appartenenza è importante, dobbiamo sentirci parte di questa Nazione. Bisogna dare un senso alla propria vita, l'impegno deve essere un motivo costante, continuo, dentro lo sport e dentro la famiglia. Noi dobbiamo evidenziare di essere quelli che portano dentro il rettangolo di gioco, il pensiero di tutti gli italiani. Facciamo parte di una Nazione, dobbiamo evidenziare valori e mostrare che teniamo a questa maglia. Per chi lo facciamo, dobbiamo mostrarlo. La maglia è un dono da saper indossare bene, dobbiamo avere delle qualità. Questo è stato per me qualcosa di nuovo, ho conosciuto cose dal dentro e che non sapevo dal di fuori.

Ad alcuni calciatori piacciono più altre cose che il calcio giocato, piace di più il fantacalcio ad alcuni! Perché vengono attratti dalle mode del momento. Naturalmente stiamo lavorando per responsabilizzarli. Per me quando sono in panchina essere lì a cantare l'inno dell'Italia è veramente qualcosa di unico, sì. Non c'è altra sensazione di tale bellezza, naturalmente poi debbo anche assumere comportamenti e ricerca per far vedere che diamo veramente tutto per questa nazionale e questa maglia".