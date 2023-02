Spalletti a Sky: "Osimhen e Kvara danno le soluzioni dei campioni, ora vogliamo far sognare i nostri tifosi anche in Champions. Su Spezia..."

Al termine della partita Spezia Napoli è intervenuto Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport:

"La differenza di questa partita la fa la testa dei giocatori. Quando vieni a giocare su questi campi qui a questi orari la devi preparare nella testa la sera prima, perché il giorno della partita non c'è tempo. Abbiamo fatto un grande lavoro, perché gli spazi si erano ridotti al minimo per come loro stavano bene in campo. Noi abbiamo bisogno della qualità e dell'estro di Osimhen e Kvara, sono quelli che possono fare la differenza e ti danno sempre l'impulso a trovare la soluzione. Sono quelli che ci danno le strade per entrare quando vanno uomo contro uomo. Noi facciamo il nostro gioco, però poi in certi momenti devi andare di sponda sulla prima punta.

Il campo era difficilissimo, la palla viaggiava lenta, non era facile trovare lo stesso ritmo a cui siamo abituati. Bisognava essere forti anche dal punto di vista fisico. Lobotka è un giocaotre forte che sa prendere in mano la squadra, ma difficilmente si alza e va a giocare su come facevano De Rossi e Pizarro alla mia Roma. I miei giocatori sono tutti disponibili e ognuno sa cosa deve e può dare, ci sono qualità di gruppo importanti, quando il colpo del campione viene meno ci arriviamo con il gioco di squadra.

Champions? Ci sono momenti della vita dove si raggiungono risultati, spesso ti fermi e rifletti se accontentarti o raddoppiare. Noi ci andremo a giocare le partite per provare a determinare qualcosa per amore dei tifosi. Tutti erano uniti a casa a pregare per noi perché ci amano e ci vogliono bene, noi siamo orgogliosi di questo. Spezia per me rappresenta la mia storia calcistica e di vita, spero che questa squadra si ritagli uno spazio importante in Serie A. Sono contento quando li vedo giocare e vincere. Io ho qui ho molti amici e ci sono stati benissimo, ho conosciuto la mia splendida moglie e ci sono nati due dei mie tre figli. Poi spesso ci si appella a due parole, ma Spezia e parte di me".