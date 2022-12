Spalletti a Sky: "Buona l'intenzione, ma provando a pressare sempre si rischia di lasciare spazio"

Napoli - Le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport dopo la partita persa in Napoli-Villarreal per 2-3:

“La squadra ha tentato di andare a pressare sempre, rischiando di lasciare degli spazi e questa buona intenzione è positiva. E’ chiaro che poi se non lo facciamo tutti insieme gli altri avendo qualità riescono ad uscire bene con la palla dalla pressione e poi diventa tutto più complicato in campo aperto perchè ci sono poi 100 metri per rientrare dentro l’area di rigore.

Queste imbucate ne abbiamo prese qualcuna di troppo. Potevamo scegliere di aspettare nella metà campo, qualche volta andava fatto, però a noi piace andare a pressare, l’abbiamo fatto e abbiamo scoperto il fianco diverse volte".