Ultimissime notizie sulla Serie A dopo Napoli Salernitana 4-1 con le parole di Sabatini a Dazn insieme a Spalletti, polemico il dirigente ai microfoni sulle scelte dell'arbitro: "Con il Napoli perdevamo a prescindere, anche perché è allenata dal genio. Ma hanno ripristinato la regola della piazzetta? Ogni 3 corner un rigore? Non c’erano! Non ho visto nessuno dei due rigori, Napoli più forte e perdevamo lo stesso ma non c'erano i rigori".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli