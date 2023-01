Spalletti a Dazn risponde a Mourinho: "Un comunicatore importante, sbaglia anche lui. Mai nessuno ha vinto a gennaio"

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di Luciano Spalletti prima di Napoli-Roma. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli:

"Non ho mai visot vincere un campionato a gennaio da nessuno. Prendo le parole di Mourinho come un complimento per quello che ha fatto la squadra. E' un comunicatore importante, anche uno come lui può sbagliare. Non ha mai vinto nessuno a gennaio. Non si adagia nessuno nel Napoli, noi abbiamo l'imposizione di fare un passo per volta e di portare dentro le partite quelle che sono la totalità delle nostre qualità, quello che ci ha permesso fino a questo punto di essere primi in classifica. Spero che i miei giocatori possono aver riconosciuto la possibilità di arrivare in fondo anche in questa maniera".