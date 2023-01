Spalletti a Dazn: "Osimhen è devastante, ha potenzialità che possono renderlo il migliore. La squadra ha ricreato amore per la maglia, festeggerò con i miei figli"

Napoli Juventus - Massimiliano Allegri della Juventus parla al termine della partita contro il Napoli. Queste le parole a Dazn nel post partita:

"E' una serata bella perché la squadra ha giocato una grande partita di ritmo altissimo. E' quello che dobbiamo fare assolutamente ogni volta, è una bella serata perché c'è stato un pubblico importantissimo. I napoletani ci stanno sempre dietro. Questa squadra ha saputo ricreare l'amore per questa maglia, una partita come stasera merita di giocarsela, meritava di giocarsela nella maniera corretta e nella maniera giusta. Questo sta nelle loro qualità e nelle loro caratteristiche può uscire fuori una partita come quella di stasera. Siamo rimasti dentro la partita nella maniera corretta grazie anche all'entusiasmo dei tifosi che ci hanno fatto gestire al meglio il momento dopo la reazione della Juventus. Dobbiamo andare a giocare su questi palloni di nessuno, non possiamo perdere i mezzi contrasti perché poi prendiamo gol. Dobbiamo giocare sempre in ogni momento della partita, è questo il nostro DNA: giocare.

L'atteggiamento deve essere quello di fare la partita, perché a noi riesce far quello, abbiamo anche difensori che sanno giocare campo aperto: Kim e Rrahmani non hanno timore a giocare a 30-40 metri dalla porta, anche se a volte dobbiamo rincorrere. Mi stupiscono le potenzialità di Osimhen, è il più completo di tutti, diventa devastante in alcuni movimenti. Nel contatto fisico regge ed è forte, voi dite che è forte ma per me ha ancora delle potenzialità assurde. Si è spaccato due volte la faccia perché si butta su tutti i palloni e rischia quasi sempre.

Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi, un po' tutti abbiamo sofferto la Juventus. Tante volte contro la Juve vai di fronte ad una squadra fortissima, questa sera, invece, si diceva che si era costruita una possibilità di giocarci contro, abiamo vinto con grande merito. Andrò a festeggiare cenando con i miei figli che sono scesi da Milano a trovarmi".