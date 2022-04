Spalletti a Dazn: "Empoli è la Oxford del calcio italiano. Il nostro riferimento deve essere la passione della gente!"

"Dopo il 24 aprile 1994, si torna ad Empoli. E' come tornare all'Università, una delle migliori del calcio italiano, lanciando tanti ottimi calciatori ed allenatori. Per me è sempre emozionante tornare qui, mi ricordo benissimo quando ho iniziato con il magnifico rettore Corsi e dirigenti di altissimo livello. Empoli è la Oxford del calcio italiano.

I nostri riferimenti siamo noi stessi, la nostra storia, la maglia che indossiamo, la passione dei napoletani e la partecipazione emotiva che hanno".