Spalletti: "Dobbiamo essere più cattivi e fare passi avanti! Osimhen nervoso perchè voleva segnare. Rinnovo Mertens? ADL attento a fare squadre forti"

Notizie Napoli calcio. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Salernitana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Rimettere in discussione una partita dove eri passato in vantaggio non è mai semplice perché poi la squadra abbassa il ritmo e abbiamo perso qualche partita in casa di quelle che fanno male. Però la squadra ha reagito benissimo ed ha fatto un finale di primo tempo ed un inizio di ripresa di alto livello, volendo portare a casa i tre punti".

Sulle scelte iniziali: "Ad inizio, con i piccoletti, dovevamo giocare in velocità con fraseggi rapidi. Osimhen? E' nervosetto perchè non ha fatto gol, se la stava prendendo in quelle situazioni dove poteva arrivargli la palla. Sono le bischerata di fine partita".

Su cosa deve migliorare il Napoli? Dobbiamo migliorare dal punto di vista della cattiveria e del carattere, non possiamo mai essere sicuri delle partite visto che le 5 sostituzioni possono cambiare tutto. Noi dobbiamo fare dei passi in avanti. Sull'aspetto della determinazione e sull'andare a considerare che non c'è un tempo illimitato per chiudere le partite e dobbiamo fare dei passi in avanti, anche oggi di palloni dentro l'area di rigore ne sono passati tanti ed a fine primo tempo per poco non eravamo in parità".

Sul rinnovo di Mertens: "Abbiamo un presidente molto attento nel creare squadre forti. Ora dovrà rivedere le totalità dei conti e passerà molto da lì. Se un giocatore vuole restare dovrà rimettersi al livello di scelte della società"