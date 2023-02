Spalletti a Dazn: "Comandiamo la testa per poter sognare, oggi la migliore prestazione tra le ultime. Con l'Eintracht non sarà facile, per Osimhen è stanchezza"

Luciano Spalletti è intervenuto a fine partita di Sassuolo Napoli in diretta a Dazn:

"Sono 1000 notti insonni le mie panchine. Bisogna andarci piano con i paragoni con il Manchester City e Guardiola, bisogna stare molto calmi e fare bene le cose che sappiamo fare. La riaggressione quando perdiamo palla è fondamentale, oggi è stata fatta bene. E' stata una buona partita sotto tanti punti di vista. In ogni partita vinta di recente c'era stata meno qualità, oggi in tutte le cose mi è sembrata una partita superiore alle ultime.

Abbiamo valutato le condizioni di Osimhen, ma non sembra niente di particolare. Lui non riesce a risparmiarsi, quando ha questa voglia di saltare e allunga fa questi strappi che non si sa dove finiscono. Due metri diventano 200 finché non ricattura la palla. I medici stanno approfondendo, ma non sembra nulla di grave, solo stanchezza.

Sono andato da un ragazzo disabile che lo conosco da tanti anni, sono andato a salutarlo volentieri perché ha sempre seguito il Napoli ovunque.

Stasera siamo stati sintetici e veloci nelle cose da fare. Abbiamo sofferto unpaino di volte perché il Sassuolo gioca a calcio ed è allenato bene. C'eravamo create più volte la superiorità, la squadra ha fatto una super prestazione. Nonostante il buon momento nessuno va morbido su nessun pallone.

L'Eintracht è una squadra fortissima, ha calciatori velocissimi e ripiega bene col 5-4-1, ripartendo in velocità negli spazi. E' una squadra tecnica abituata a giocare certe partite.

Anche se abbiamo questo vantaggio sulla classifica ci dobbiamo mettere ad affrontare le partite al massimo. E' normale che la mente si può fare calcoli, ma noi dobbiamo comandare la testa come se ogni partita fosse quella decisiva per andare a sognare. Questo aspetto ci abitua ad essere dentro o fuori".