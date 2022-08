Spalletti: "A che punto siamo? Alcune cose vanno bene, altre da sistemare. Amichevoli? Ci hanno allenato alla garra vera"

Ultime notizie SSC Napoli - L'allenatore Luciano Spalletti ha parlato al termine di Napoli-Espanyol, amichevole che di fatto chiude il ritiro estivo di Castel di Sangro:

"Ritiro? È andato benissimo, in un ambiente che ci ha dato una mano. Ci siamo allenati bene, c'è stata una bella accoglienza in una città che tifa Napoli. Abbiamo fatto ciò che dovevamo, ma soprattutto abbiamo avuto pochi infortuni. Abbiamo trovato tutte squadre che si sono chiuse e ci hanno allenato alla garra vera. Dobbiamo essere più tranquilli nel farla girare meglio. A che punto siamo? Siamo al punto che dovevamo essere, ci sono cose in evoluzione: alcune cose vanno già bene, altre sono da sistemare, ma succede in qualsiasi momento dell'anno".