SPAL, il dt Fusco: "Prati? Il prezzo lo fa il mercato, lo seguono in tanti! De Laurentiis coraggioso e visionario in una scelta"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Filippo Fusco, direttore tecnico SPAL.

"Matteo Prati? Il prezzo lo fa il mercato. Un giocatore moderno, un ragazzo serio ed ambizioso, vediamo. Sono tante le squadre che l’hanno seguito vista la vetrina dell’Europeo U19 e Mondiale U20.

Gol di Puletto a Meret da 50m? Una cosa Maradoniana, gli abbiamo fatto i complimenti.

Obiettivi? Puntiamo a fare il meglio con un mix di giocatori esperti e una serie di giovani che sono cresciuti nel settore giovanile della SPAL. I giovani vanno valorizzati con un po’ di coraggio.

Ruolo del direttore sportivo? Il nostro è un ruolo importante che si è evoluto in questi anni. Il direttore sportivo è ‘la gamba di mezzo’ di un tavolo a tre gambe tra allenatore e presidente.

Ideale sostituto di Kim? Il Napoli ha dimostrato di non avere consulenze. Ogni volta che è andato via un giocatore di livello, è arrivato qualcuno di migliore. Ho fiducia e sono sicuro che l’area tecnica del Napoli saprà egregiamente sostituire Kim, come ha sostituito Koulibaly.

Meluso? De Laurentiis coraggioso e visionario. Mauro darà il suo contributo. Arrivare il 15 luglio non è facile, ma avrà il suo tempo per ritagliarsi una propria centralità"