Spal, Di Carlo: "Impressionato da Osimhen per la sua voglia, Matteo Prati è da Napoli"

Domenico di Carlo, allenatore della SPAL, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli è una squadra fortissima, ho visto un grande ambiente a Dimaro. Osimhen mi ha impressionato per la sua voglia di dare tutto anche in amichevole. Matteo Prati è seguito dai grandi club come il Napoli, può fare due ruoli a centrocampo. E' un giovane che non è giovane, perché ha già accumulato tanta esperienza sul campo. In allenamento spinge sempre al massimo con la voglia di caricarsi".