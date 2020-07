Spadafora: "Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre potremo tornare a vedere il pubblico negli stadi"

Ultimissime Notizie Napoli - Si riaffaccia la possibilità di tornare a partite di calcio a porte aperte. Intervenendo ieri al Gr Rai, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha spiegato che «Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre potremo tornare a vedere il pubblico negli stadi. Non riempiendoli come prima ma rispettando una serie di misure allo studio in queste ore».

L'edizione odierna del Corriere della Sera aggiunge: