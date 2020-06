Spadafora: "Sì alle partite in chiaro nelle case di riposo! Ci proveremo"

Notizie Calcio Napoli - Partite in chiaro nelle case di riposo. E' questa l'ultimissima idea in vista della ripresa della Serie A. Una proposta abbracciata in pieno da Vincenzo Spadafora, come riporta Calcio&Finanza. "La proposta di Qs mi vede assolutamente d’accordo", ha infatti riferito il ministro dello sport.

Partite in chiaro, la nuova proposta di Spadafora

"L'idea di offrire gratuitamente le gare nelle residenze degli anziani, così come hanno fatto in Spagna, mi trova assolutamente d'accordo", ribadisce il politico. E il ministro si dice anche pronto a mettersi in prima fila per questa iniziativa: "In questi giorno sono in contatto con i diversi broadcaster e sicuramente porrò anche questa richiesta che immagino possa essere accolta con favore. Andrà verificato come renderla possibile tecnicamente, ma sarebbe segnale positivo per gli anziani duramente colpiti da questa pandemia. Sarebbe per loro una possibilità di svago e di sana passione sportiva".