Spadafora annuncia: "Un miliardo di euro destinato allo sport. Passato tutto, lavorerò ad una riforma di questo mondo"

Ultime notizie calcio - Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una diretta Facebook. Ecco quanto riportato da CalcioNapoli24:

"Il mondo dello sport ha da sempre dei problemi che nessuno ha mai affrontato. Superate queste prime settimane e raggiunto l'obiettivo di salvare il mondo dello sport, l'altro scopo sarà quello di mettere mano ad una riforma dello sport perché non c'è nessun tipo di tutela. Linee guida. Sul sito del sito www.sport.governo.it trovate tre linee guida: le linee guida per gli allenamenti individuali, che erano state pubblicate da 4 maggio; le linee guida per l’attività motoria e poi per quella di base. Sono chiare ma saranno comunque pubblicate delle domande frequenti, le faq, con le relative risposte. Valgono per tutti i centri, gli impianti, le palestre, le piscine, per i centri danza e fitness, valgono per tutti. Le Regioni, nel pieno della loro autonomia prevista dal nostro ordinamento, in alcuni casi stanno emanando delle loro linee con qualche regola in più o magari più restrittive. Altre stanno pensando di differire come la Lombardia, perché è stata una delle Regioni più colpite. Le partite di calcio a cinque et similia sono sospese fino al 3 giugno al pari dei concerti, degli eventi pubblici. Sono sospese tutte le competizioni che non consentono il distanziamento sociale. Per quanto riguarda i fondi per lo sport del decreto rilancio parliamo di quasi un miliardo di euro complessivamente destinato a questo mondo".