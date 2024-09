Soviero: "Meret l'ho criticato perchè non mostra leadership e non parla molto, ma se risponde così sul campo..."

“Sia chiaro, non ho mai discusso tecnicamente Meret, che è un portiere in tal senso bravo. Non è un caso che sia nel giro della Nazionale. L’ho criticato qualche volta – ha detto l’ex portiere Salvatore Soviero a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - per l’aspetto caratteriale, perché non mostra leadership e non parla molto, ma tecnicamente è dotato". Di seguito la nota stampa:

"A Cagliari ha compiuto diverse prodezze, la più difficile per me è stata quella su Luperto. Conte lo ha detto ieri che in queste cose deve migliorare: se il mister riesce a tiragli fuori queste qualità migliorerà in modo netto. Meret viene spesso criticato, ma se risponde così sul campo… Non si può piacere a tutti per forza di cosa, ma l'aver fatto tre prestazioni giuste di fila aiuta a trovare sicurezza.

Il rigore di Coppa Italia è un episodio a sé; è in campionato che ha retto mentalmente fino alla fine: vuol dire essersi incamminati sulla strada giusta. Quando fai quattro prestazioni corrette, come ha fatto sinora Meret, il brusio, i mugugni dell’ambiente non lo senti più. Se fai due prove negative, invece, non hai lo stato d'animo giusto per affrontare la partita lucidamente”