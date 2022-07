Soviero a CN24: "Meret deve dimostrare di essere da Napoli, non ha più scuse! Su Sirigu o Tatarusanu..."

Napoli notizia. Salvatore Soviero, ex portiere, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Soviero ha parlato delle scelte del Napoli su Meret e Ospina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Meret? Adesso ha sgombrato il campo da ogni dubbio e deve dimostrare di essere da Napoli, adesso tocca a lui prendersi le responsabilità. Non si può parlare di consacrazione perchè è passato qualche anno, quindi la palla passa a lui che ha però le caratteristiche per fare bene. L'errore di Empoli non è solo colpa sua, tutta la squadra si è adagiata in quella partita consentendo agli avversari di rientrare.

Manca il carattere a Meret? Non lo so, di certo il carattere non si può comprare. Lui è uno di posizione, ma di certo può migliorare sfruttando la tranquillità che è la sua caratteristica primaria. Certo poi bisogna vedere come si colloca nello spogliatoio, il leader deve essere trovato da un'altra parte".

Su Sirigu: "E' un portiere di pari livello a Meret, può far da chioccia ma poi metterei anche un altro portiere di livello perchè Sirigu non può affrontare campionato e Champions contemporaneamente. Tatarusanu? Come portiere non mi convince, io prenderei Sirigu".