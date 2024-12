Sosa: "Rafa Marin non giudicabile con Juan Jesus e Zerbin. ADL in sostegno di Conte? Con un altro tecnico non so cosa sarebbe successo"

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A:

"Undici cambi fanno capire tante cose, mi dispiace che si sia snobbata la Coppa Italia anche quest'anno. Forse non ha grande valore adesso, ma dai quarti poi sale d'interesse. Conte ha detto che doveva valutare, quindi ha valutato negativamente? Ma con 11 cambi dai un segnale alla squadra che non ti interessa quella partita. Premiare le alternative? Se vuoi premiarli fai un mix con 5 titolari. Rafa Marin? Si lavora di reparto nel calcio, si giudica anche sulla coppia. Lui gioca con Juan Jesus, come fanno a valutare.

Rafa Marin? Già con Buongiorno e Di Lorenzo possiamo valutarlo meglio, anche la conoscenza del portiere è importante sui movimenti della coppia centrale. Come si fa a valutare questo ragazzo con uno come Juan Jesus criticato da tutti ed un terzino di fianco come Zerbin che non è un terzino? Il calcio è anche distanze, conoscenza dei compagni. Lui ha giocato in un reparto del tutto nuovo. In conferenza poi Conte si è arrabbiato alla domanda sul puntare sulla Coppa Italia, ma cosa significa che quindi i giornalisti per non farlo arrabbiare devono fare quelle domande che capitano purtroppo spesso su com'è il tempo? Lui ha preparato il terreno già in conferenza, 11 cambi non vinci mai nel calcio e rischi una figura del genere. ADL in sostegno al tecnico? Con altri allenatori non so cosa sarebbe successo".