Sosa: "Questo Napoli mette i brividi! Squadra divertente, passionale ed emozionante"

Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

"E' la prima volta che seguo il Napoli con i brividi addosso. Agli appassionati di calcio, il Napoli trasmette emozioni. La città è scaramantica e vuole aspettare ancora qualche settimana per pronunciare quella parola. Tutte le volte che sono stato a Castelvolturno ho visto i ragazzi allenarsi con un'intensità pazzesca. C'è una serenità incredibile. Napoli divertente, passionale, emozionante. La Juve poteva prendere due gol a Cremona e subire anche a Udine, quindi non ci facciamo ingannare dalle statistiche. La posizione di Chiesa è sbagliata in tutti i primi 20 minuti che non ha i movimenti del terzino. Di Maria ai mondiali mi ha fatto commuovere ma insieme a Paredes credo che si siano solo preparati per il mondiale nella prima parte della stagione. Se el fideo sta bene è in grado di vincere le partite da solo, ma in questa Juve farà fatica anche lui. Ho vestito la maglia numero 10 a Napoli per omaggiare Diego quando era in vita. Poi questo primo mondiale senza Maradona è stato speciale. Napoli mi ricorda Buenos Aires. I napoletani vivono alla giornata senza pensare al domani. E' una città che vive di calcio nel ricordo di Diego".