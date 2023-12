Sosa: "Napoli all'altezza nel primo tempo, ma Inter è la più forte mentalmente! Su Osimhen e lo scudetto..."

Roberto Sosa è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Inter 0-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli è stato all’altezza, perché l’Inter ha sofferto nel primo tempo. I nerazzurri però sono i più forti dal punto di vista mentale, sanno reggere determinati momenti anche di difficoltà e ne vengono sempre fuori.

Voto a Osimhen??"Sei politico, può dare molto di più: non sta bene fisicamente ed è normale, io penso che in questo momento lui debba fare 60 minuti buoni, non 90 nei quali alla fine era chiaramente stanco".

Quali giocatori dell'Inter sarebbero titolari in qualsiasi squadra d'Europa?

"I tre di centrocampo per me sono i migliori in Italia di sicuro, e possono competere a livello europeo".

Per lo scudetto sarà un duello Inter-Juve??"Spero di no, per il calcio italiano. Spero che il Milan si riprenda e il Napoli venerdì ha uno scontro diretto. Mi auguro non sia una corsa a due".