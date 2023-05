Sosa: "Mio figlio era al campo, a prescindere dal risultato sono emozioni che non dimenticheremo mai. Osimhen ha fatto il classico errore da punta"

Napoli - Roberto Sosa è intervenuta a Terzo Tempo su Tele A per parlare della stagione del Napoli:

"Diego ci supporta da la sopra, piange, ride e festeggia. Cercherò di non piangere, c'è la sua mano dalla vittoria dell'Argentina fino a questo momento per il Napoli. C'era mio figlio allo stadio per Napoli Salernitana, mi ha trasmesso delle emozioni fantastiche. A prescindere del risultato, quelle immagini di domenica di Napoli e dello stadio ci resteranno dentro per sempre. Quello che ha fatto la Salernitana non è calcio. Osimhen ha commesso l'errore che fanno tutti gli attaccanti centrali, tanti ne ho fatti anche io così".