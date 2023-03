Sosa: "Il Napoli prende pochi gol per un motivo molto semplice"

Ultimissime Calcio Napoli - Roberto El Pampa Sosa, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni giovedì in prima serata su Sportitalia. , allenatore ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli ed Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni giovedì in prima serata su Sportitalia.

Pioli tornato determinante?

“L’Italia è il paese della tattica, ed il Milan ha vinto tatticamente sui londinesi. I rossoneri hanno giovato non soltanto di Tonali e Krunic, ma anche del sacrificio di Brahim e Leao. Tuttavia, per vincere la Champions serve altro oltre la tattica. È necessaria la qualità che Real, Bayern, City ed anche Napoli sanno offrire. Inoltre, quando la tattica supera per importanza il calciatore, esso segnalerà difficoltà evidenti nella prestazione ed espressione del suo talento”.

Il possesso palla è un dato prezioso?

“Il Napoli prende pochi gol proprio perché tiene sempre la palla, così come il Barcellona. Naturalmente, molto dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Sarri, difatti, ha portato alla Lazio un nuovo modo di difendere, fatto di attacco e copertura, e che garantisce una delle migliori difese del campionato. È un tipo di difesa che, per esempio, Mourinho non sarebbe stato in grado di offrire. I giallorossi non avrebbero potuto replicare la copertura che Zaccagni e Felipe Anderson hanno saputo garantire sugli esterni azzurri”.

Anche la Juventus è squadra particolarmente attenta alla tattica?

“C’è un problema specifico nei bianconeri. I giocatori che nella Juventus sono deputati a costruire gioco sono Paredes e Locatelli. L’argentino, però, sembra nascondersi, così come Locatelli. Sono giocatori lontanissimi da ciò a cui hanno abituato nel passato. I giocatori citati non riescono ad essere posizionati con il copro per produrre gioco, ed i bianconeri risentono di ciò nella qualità della manovra. Sulla Juventus, però, permettetemi di dire che è chiaro abbiano commesso un illecito. Naturalmente si deve attendere l’esito del processo, ma se è stata avviata una indagine i motivi sono ovvi. Inoltre, non condivido chi afferma che la Juventus abbia risentito, nelle prestazioni, delle vicende extra campo. È una squadra che ha sempre giocato malissimo””.