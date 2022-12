Sosa: "Ho visto Spalletti provare un azzurro in un ruolo diverso, non mi convince molto"

L'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha parlato ai microfoni di 'Pronto, chi Pampa?' su Vikonos Radio:

"Recuperare Kvaratskhelia è importante, la cosa buona è che lui si alleni al 100%, queste amichevoli servono certamente a riprendere confidenza con il campo. Ho visto Spalletti provare Raspadori in una una posizione diversa, nel ruolo di Zielinski però non mi convince molto, soprattutto nella fase di non possesso, perché poi perdi lucidità davanti.