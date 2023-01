Sosa: "Ho parlato a lungo con Simeone. Il suo segreto? Quando uno capisce il ruolo..."

Roberto Sosa ospite alla Domenica Sportiva si è soffermato a parlare sullo spazio concesso a Simeone, nel Napoli capolista.

Simeone è argentino, non dimentichiamocelo. Lui sta molto bene a Napoli. Quelle volte che sono andato a vedere gli allenamenti di Spalletti ho parlato molto a lungo con lui. Quando un calciatore capisce realmente il ruolo che occupa in una squadra, anche se fai la riserva, quando ti capita di entrare sei sereno e riesci a dare tutto il tuo contributo. Simeone è straordinario, se non ci fosse Osimhen sarebbe lui il titolare. Lui ha capito il ruolo che occupa e si fa trovare pronto.