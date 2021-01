Ruben Sosa difende Cavani: "Negrito è una parola d'affetto: attaccano sempre gli uruguayani"

Ultime calcio - Il caso Cavani sta prendendo le prime pagine dei quotidiani inglesi e infiamma l'Uruguay. L'attaccante del Manchester United è stato squalificato per tre turni e multato per aver chiamato negrito un amico, rispondendogli a una Instagram Story. In merito, ai microfoni di Tuttomecatoweb, è intervenuto Ruben Sosa, grande calciatore della Celeste negli anni '80 e '90 e idolo di Lazio e Inter:

Cavani

"Credo che abbiano preso di mira Cavani in qualità di personaggio pubblico. Se l'avesse detto un avvocato o un architetto non sarebbe successo nulla. Noi in Uruguay abbiamo anche gli stranieri: italiani, spagnoli, africani. In ogni famiglia c'è un amico di colore, ma noi diciamo 'negro' o 'negrito' mica per offendere. È un termine intimo, affettuoso, lo dici a un amico, a un fratello. Ma anche con una persona un po' sovrappeso usiamo il temine 'gordito', ma è affettuoso. Per noi sono cose normali. Ma in Europa ingigantiscono le cose. Se l'erano presa con Suarez quando non aveva dato la mano a un calciatore. Ora Cavani. Sempre addosso agli uruguayani. Facile prendersela con l'Uruguay, un paese in cui siamo tre milioni di abitanti. Ma siamo un Paese felice: siamo piccoli, ma dal grande cuore. Edinson ha dato del negrito a un amico, era una dimostrazione d'affetto: è come dire 'fratello'. Adesso speriamo che passi questo momento difficile. Certo, dispiace che il capro espiatorio sia sempre un uruguayano. Magari vinciamo molto e si preoccupano...".