Sosa: "Billing va utilizzato, Anguissa prima o poi mancherà! C'è un azzurro che 'soffre' in silenzio"

Durante la trasmissione A Tutto Napoli su Tele A, l’ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa ha analizzato alcuni temi di attualità legati al Napoli:

"Il nuovo 3-5-2? Sì, probabilmente è lo schieramento che avrei adottato già contro la Lazio. Di Lorenzo inserito tra i tre centrali insieme a Rrahmani e Buongiorno, con Politano sulla destra e Spinazzola più offensivo rispetto a Mazzocchi. Sicuramente sarà un assetto più propositivo in fase d’attacco".

Parlando di Ngonge, Sosa ha sottolineato: "Aveva iniziato bene in Coppa Italia ed è un giocatore interessante, ma non sta trovando spazio. Conte avrà le sue motivazioni, ma per lui sarà un momento difficile da affrontare in silenzio. Non può lamentarsi, ma capisco cosa prova: mi ricorda quando, da giocatore, pensavo di avere una chance e invece restavo fuori. È un colpo duro da digerire sul piano mentale".

Sulla gestione delle sostituzioni contro la Roma, l’ex attaccante ha espresso qualche perplessità: "Effettuare solo due cambi all’Olimpico lascia qualche dubbio. Essere primi in classifica non giustifica del tutto questa scelta, almeno dal mio punto di vista. Non si tratta di una critica, ma è normale che chi si allena bene e si sente pronto si chieda perché non abbia spazio. D’altronde, c’è Antonio Conte in panchina, non Garcia o Mazzarri, ed è per questo che nessuno ne parla troppo".

Infine, su Anguissa ha aggiunto: "Si collega al discorso precedente. Già contro la Roma, con un’ammonizione sulle spalle, ha evitato certi contrasti e avrebbe dovuto essere sostituito. Ora, con l’Inter alle porte, mentalmente potrebbe risentirne. Io non lo schiererei, ma probabilmente giocherà e vedremo come reggerà per 90 minuti. Conte ha sempre parlato bene di Gilmour e potrebbe utilizzarlo se Billing non gli dà garanzie. Da ex calciatore vi dico che Billing sicuramente avrà fatto i suoi conti: vuole giocare, è umano. Bisognerebbe iniziare a dargli minuti, anche solo 10-20, perché prima o poi Anguissa un altro giallo lo prenderà".