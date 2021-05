Ferrarese a CN24: "Zaccagni pronto per le pressioni di Napoli, Zielinski mi fa impazzire! Maicon? Ne vado fiero, ora potrebbe giocare Enrico Ruggeri..."

L'ex direttore sportivo del Sona ed ex Napoli e Verona, Claudio Ferrarese, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli? Le motivazioni fanno la differenza, le posizioni di classifica devono fare la differenza soprattutto per la squadra di Gattuso: è un match Point da non fallire, la Champions vale tantissimo ed il Napoli dovrà portare a casa il match. Il Verona di Juric però è una squadra organizzata, ha giocatori importanti che possono fare la differenza: sarà una partita difficile, nessuno regala più niente in Serie A e non sarà una passeggiata.

La stagione del Napoli? Un po’ tutti mi hanno stupito, magari Osimhen ha fatto la differenza nell’ultimo periodo e Zielinski mi fa impazzire. Lo stesso Lozano ha fatto bene, ma il polacco secondo me ha spostato gli equilibri con Osimhen.

Demme? Si sta rivelando importante nello scacchiere di Gattuso, unisce qualità a quantità: bisogna fare un plauso al mister perchè sta facendo davvero bene.

Zaccagni? Ne parlavo ieri con qualche collega, quest’anno si è consacrato e vuole ambire forse a qualcosa in più rispetto al Verona. Potrebbe fare al caso del Napoli, è un rifinitore completo con buona tecnica.

Juric estremizza il rendimento dei suoi giocatori? Zaccagni è un ragazzo che ha qualità e fantasia, forse è su altri tipi di giocatori che il valore viene fuori maggiormente sotto la guida di Juric.

Zaccagni ha qualità di base, io ho giocato a Napoli e so che piazza è: adesso è una big in pianta stabile in Europa, non sarebbe facile presentarsi e fare trenta partite senza subire pressioni, ma Mattia credo sia pronto per tutto questo.

Il post scherzoso su Nainggolan? Cavolate (ride, ndr). Maicon fu una vera operazione, il Sona ha fatto una operazione importante di cui vado fiero. Abbiamo fatto parlare di noi con l’operazione Enrico Ruggeri, ma perchè il cantante è amico di Maicon e voleva allenarsi con noi: potrebbe anche giocare, dato che ci siamo salvati”