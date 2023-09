Sollazzo: "Kvara, un crack al quale sono state prese le misure: l'addio di Spalletti l'ha condizionato. Garcia non faccia come Ancelotti"

Boris Sollazzo è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Kvara? Sta succedendo quello che succede a tutti i calciatori, compreso Maradona nel suo secondo anno. Quando ti ritrovi ad essere un crack, tutti ti prendono le misure. Conta che poi a 22 anni hai cambiato l'allenatore che ti ha fatto diventare un fuoriclasse e serve tempo. Questi sono ragazzi come noi, anche se guadagnano tanto. Un mio amico dice che anche Spalletti sarebbe entrato con Spalletti nei primi 30 al mondo. Questo è un gruppo che si esprime al meglio con gli allenatori che lo guida in ogni tocco di palla, se gli lasci la responsabilità, rischi di fare come Ancelotti".