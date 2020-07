Sole 24 Ore, Bellinazzo a CN24: "Lega-Sky? Staccare il segnale sarebbe un autogol! Sui danni da coronavirus aspettiamo i conti degli sponsor..."

Ultime calcio Napoli - Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“L’economia del mondo del calcio attualmente? Sulla questione stadi e sulla necessità di dover rinunciare ad una fetta di incassi, è stato costruito il piano d’emergenza del calcio italiano: quei cento milioni di perdita preventivata dai botteghini credo siano stati recuperati in gran parte tramite gli stipendi tagliati da molte squadre. La questione ora è capire come monetizzare il danno finale: quanti sponsor verranno meno il prossimo anno o pagheranno di meno con contratti già in essere? Questo minor pubblico televisivo inciderà sulla prossima trattativa dei broadcaster? Il problema tra la Serie A e SKY? In Germania e Inghilterra sono stati concessi sconti su questa stagione, si sapeva che la partita a porte chiuse sarebbe stata meno accattivante: si è fatto un ragionamento sull’impegno nei prossimi anni. In Italia s’è preferito il muro contro muro: SKY si sente sicura di avere uno sconto, alla fine è quella che mette due terzi dei ricavi televisivi della Serie A. La Lega ha ottenuto un decreto ingiuntivo non esecutivo nei confronti di SKY, pensare che si possa staccare il segnale sarebbe un autogol da parte di tutti. Tenderei ad escluderlo”