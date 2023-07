"So cosa puoi dare", un amico di Meluso svela un messaggio mandato poche ore fa al ds del Napoli

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Gianni Improta, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sono amico da sempre con Mauro Meluso, iniziò a diventare direttore sportivo quando io lo ero a Catanzaro: ha fatto la trafila della gavetta ed è importante, conosce a menadito il calcio sin dalle categorie minori: credo che De Laurentiis abbia scelto bene, sono contento e stamattina l’ho sentito per accoglierlo. Gli ho detto qualcosa per fargli capire quanto ci tengo al Napoli, è come se ci fossi io al suo posto: conoscendoti so cosa puoi dare al Napoli e cosa puoi dare alla squadra. Un plauso a De Laurentiis per aver scelto un nome mai uscito. Meluso è il classico direttore sportivo che non lascia mai la squadra, è sempre presente e la funzione di un direttore è anche questa, non solo scegliere i calciatori. Meluso in questo biennio di inattività ha aumentato il suo bagaglio di conoscenze”