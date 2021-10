Slovacchia, Skriniar: "Lobotka non è al meglio, ma con la Russia non dobbiamo fallire"

Ultime notizie calcio Napoli - Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Nazionale slovacca a cas.sk:

"Penso che la Croazia sia la grande favorita del girone, faranno di tutto per chiudere al primo posto. Non dovremo fallire contro la Russia, dopodiché proveremo a tenere il loro passo e a superarli. Ciò che conta è non subire gol, poi poco importa chi lo fa. Lobotka non è al meglio della forma, mancheranno Robo Mak e Vlado Weiss: dovremo comunque dar continuità alle ultime gare, credo che ce la faremo".