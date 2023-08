Slovacchia, il team manager: "Lobotka diverso con Garcia? Devo dire una cosa. A Napoli ho vissuto una avventura fantastica"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex team manager del Napoli - ora alla nazionale della Slovacchia - Paolo De Matteis, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Fare il team manager al Napoli? Il calcio è un richiamo incredibile dappertutto, in Italia è lo sport nazionale e quale bambino non ha come sogno quello di fare il calciatore.

A Napoli è stata una avventura fantastica, mi chiamò Bigon ai tempi di Benitez e io venivo dall’Ascoli: ho visto la Champions League dal vivo, Rafa è stata una persona straordinaria ed è stata una avventura stressante ma affascinante e bellissima.

Ora qui in Slovacchia si parla italiano tra Hamsik, Lobotka, mister Calzona ed il collaboratore Simone Bonomi: aspettiamo Stanislav domenica sera così come tutti gli altri convocati.

Lobotka diverso con Garcia? È ancora calcio d’agosto, il Napoli dopo lo scorso anno ha un gruppo compatto mentre altre squadre hanno cambiato tanto ed è avvantaggiato.

Il 2018? Inter-Juventus contò tantissimo, quando vedemmo in albergo determinati episodi ci vennero meno alcune certezze ed un po’ di demotivazione venne fuori”